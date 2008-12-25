Причиною вибуху в будинку в Євпаторії став газ - попередні дані

00:18, 25 грудня 2008
Крым
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Завали зараз розгрібають

За попередніми даними МНС, причиною вибуху в п`ятиповерховому будинку №67 по вулиці Некрасова в Євпаторії (Крим) став вибух побутового газу. 

Про це УНІАН повідомив співробітник прес-служби МНС України. 

Під завалами можуть знаходиться загиблі і поранені, але їх кількість доки невідома, повідомили в міністерстві.

У МНС уточнили, що інформація про вибух надійшла на пункт зв`язку МНС в 22.01 в середу, 24 грудня. "Коли стався сам вибух - зараз встановлюється", - зазначили в прес-службі міністерства. 

Під завалами можуть знаходитися десятки чоловік.

Рятувальники вже витягували тіло одного загиблого, повідомили очевидці.

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