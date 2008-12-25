Кількість загиблих у Євпаторії становить вже 13 осіб

Станом на 10:00 25-го грудня в Євпаторії загинули 13 людей, із них 1 дитина.

Врятована 21 людина (із них 2 дитини), з яких 4 шпиталізовані до медичних закладів міста.

У розшуку, за зареєстрованими списками, – 24 людини.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Аварійно-рятувальні роботи ведуть 550 осіб і 50 одиниць техніки.

Як повідомляв УНІАН, вибух у Євпаторії на вулиці Некрасова, 67, у п’ятиповерховому шестипід’їзному 95-квартирному житловому будинку (1965 року забудови) стався 24 грудня близько 22-ї год.

За даними МНС, вибухом зруйновані 35 квартир (перший та другий під’їзди будинку 62 особи) та пошкоджені квартири третього під’їзду.