Кількість загиблих у Євпаторії становить вже 13 осіб
10:10, 25 грудня 2008Крым
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Врятовано 21 особу
Станом на 10:00 25-го грудня в Євпаторії загинули 13 людей, із них 1 дитина.
Врятована 21 людина (із них 2 дитини), з яких 4 шпиталізовані до медичних закладів міста.
У розшуку, за зареєстрованими списками, – 24 людини.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.
Аварійно-рятувальні роботи ведуть 550 осіб і 50 одиниць техніки.
Як повідомляв УНІАН, вибух у Євпаторії на вулиці Некрасова, 67, у п’ятиповерховому шестипід’їзному 95-квартирному житловому будинку (1965 року забудови) стався 24 грудня близько 22-ї год.
За даними МНС, вибухом зруйновані 35 квартир (перший та другий під’їзди будинку 62 особи) та пошкоджені квартири третього під’їзду.
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