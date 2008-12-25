Сім`ї загиблих отримають по 100 тис. грн. компенсації

Потерпілі від вибуху в житловому будинку Євпаторії почнуть отримувати компенсацію вже сьогодні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сказала журналістам в аеропорту дорогою в Євпаторію

Вона повідомила, що вже після 12.30 усім сім`ям, квартири яких було зруйновано повністю, виплачуватимуть по 20 тис. грн. авансу, якщо квартира зруйнована частково - по 10 тис. грн. Виплати буде здійснювати євпаторійське Управління праці та соціальної політики.

Прем`єр наголосила, що за державний рахунок усім потерпілим виплатять відшкодування за втрачене майно. Кожній сім`ї, у якій хтось загинув, буде виділено по 100 тис. грн. за кожного загиблого.

Також Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що всі жителі, які потребують житла, отримають його до кінця цього року.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Кабмін виділив 70 млн. грн. на першочергові роботи з ліквідації наслідків вибуху в будинку в Євпаторії.

Кошти надійдуть в Євпаторію вже сьогодні та будуть спрямовані на придбання житла для постраждалих від вибуху газу жителів, а також на виплату їм грошової компенсації за втрачене майно, запевнили в Кабміні.