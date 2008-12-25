Відкритий рахунок для постраждалих від вибуху в Євпаторії

Виконавчий комітет Євпаторійської міської ради повідомив про відкриття розрахункового рахунку для надання матеріальної допомоги постраждалим від руйнування житлового будинку в Євпаторії на вул. Некрасова, 67.

Як передає кореспондент УНІАН, р/р № 35420005001170 в ГУ Державного казначейства України в м. Сімферополі, МФО – 824026, ОКПО –23192775.

За останніми даними, внаслідок вибуху загинули щонайменше 17 осіб, 21 особу врятовано. Розбирання завалів триває.