Турчинов і Шандра залишаться в Євпаторії до закінчення робіт
14:00, 25 грудня 2008Крым
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Інформує Кабмін
Голова спеціальної урядової комісії з вивчення обставин трагедії в Євпаторії, перший віце-прем`єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ і заступник голови комісії, міністр МНС Володимир ШАНДРА контролюватимуть проведення рятувальних робіт під завалами зруйнованого вибухом будинку в Євпаторії до закінчення цих робіт.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кабінету міністрів України.
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