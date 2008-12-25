Турчинов і Шандра залишаться в Євпаторії до закінчення робіт

Голова спеціальної урядової комісії з вивчення обставин трагедії в Євпаторії, перший віце-прем`єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ і заступник голови комісії, міністр МНС Володимир ШАНДРА контролюватимуть проведення рятувальних робіт під завалами зруйнованого вибухом будинку в Євпаторії до закінчення цих робіт.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кабінету міністрів України.