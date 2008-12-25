Влада знайшла будинок для постраждалих

Влада Євпаторії вже знайшла новий будинок, в якому за державний рахунок купуватимуть квартири для людей, які постраждали в результаті вибуху в житловому будинку на вулиці Некрасова, 67. Про це сьогодні повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, спілкуючись з мешканцями зруйнованого будинку.

Як передає кореспондент УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що цей будинок розташований у центрі міста.

Вона наголосила: якщо постраждалі захочуть купити якесь інше житло, вони будуть абсолютно вільні у своєму виборі. «Нікого не заганятимуть у цей будинок силоміць», - сказала прем`єр.

Водночас Ю.ТИМОШЕНКО уточнила, що за державний рахунок планується закупити квартири для постраждалих того ж метражу, в яких вони жили до руйнування житла.