У храмах Криму служать молебні за жертвами вибуху в Євпаторії

У всіх православних храмах Криму сьогодні служать молебні за потерпілими і загиблими під час вибуху житлового будинку в Євпаторії.

За інформацією прес-служби Сімферопольської і Кримської єпархії, за благословенням правлячого архієрея Митрополита Лазаря в усіх храмах півострова здійснюються заупокійні панахиди за кримчанами, які загинули під час вибуху житлового будинку в Євпаторії, і прохальних молебнів про здоров`я і порятунок живих, тих, які знаходяться під руїнами будинку.