Ющенко з Тимошенко домовилися врахувати євпаторійський урок

В Україні планується здійснити повну інвентаризацію тієї діяльності, яка відбувається сьогодні в житлових будинках, населених пунктах, особливо в містах.

Як передає кореспондент УНІАН, таке питання обговорював Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні з прем`єр-міністром країни Юлією ТИМОШЕНКО.

«Сьогодні ми говорили з Юлією Володимирівною (ТИМОШЕНКО – УНІАН) про те, як через органи місцевого самоврядування, місцеву владу (здійснити інвентаризацію – УНІАН)… Ми ухвалили рішення про повну інвентаризацію діяльності, яка здійснюється в житлових будинках», - сказав В.ЮЩЕНКО сьогодні в Євпаторії, де він оглядав роботи з ліквідації завалів у будинку на вул. Некрасова.

Він також повідомив, що на базі рішення про інвентаризацію уряд виробить документи, в яких буде перераховано види діяльності, яку не можна суміщати з житлом людей. Президент заявив, що в місті сталася справді велика біда.

За словами В.ЮЩЕНКА, цей урок не «повинен залишитися без відповіді». Як сказав глава держави, дуже шкода, що від вибуху загинули так багато людей.

Як повідомляв УНІАН, вибух в Євпаторії на вулиці Некрасова, 67, у п`ятиповерховому шестипід`їздному 95-квартирному житловому будинку (1965 року спорудження) стався 24 грудня близько 22.00. З-під завалів дістали тіла 17 загиблих. Врятовано 21 людину. Роботи тривають.

Сьогодні Кабмін виділив 70 млн. грн. на першочергові роботи з ліквідації наслідків вибуху в будинку в Євпаторії.

Прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО повідомила, що «за попередніми висновками експертів, цей вибух стався не в результаті витоку природного газу». Вибух у будинку міг статися через вибух кисневих балонів, які були в підвалі будинку. «Остаточно дати відповідь про причину вибуху можна буде лише після того, як рятувальники дістануться до підвалу і зможуть розібрати цю майстерню і побачити, які вибухнули балони”, - сказала прем`єр.