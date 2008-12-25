Ющенко оголосив 26 грудня днем жалоби

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом № 1202/2008 “у зв`язку з трагедією, що сталася 24 грудня 2008 року у місті Євпаторії та призвела до людських жертв” оголосив 26 грудня 2008 року днем жалоби в Україні.

Текст указу розміщено на офіційному сайті глави держави.

Згідно з документом, у день жалоби на всій території України буде приспущено Державний прапор на будинках і спорудах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, а також відмінено розважально-концертні заходи, спортивні змагання, внесено відповідні зміни до програм теле- та радіопередач.