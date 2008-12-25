Лукашенко направив Ющенку співчуття

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО від імені білоруського народу й себе особисто направив співчуття Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ у зв`язку з вибухом житлового будинку в Євпаторії, що призвів до людських жертв.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Президента Білорусі.

О.ЛУКАШЕНКО також висловив слова співчуття рідним і близьким загиблих.

Як повідомляв УНІАН, вибух у Євпаторії по вулиці Некрасова, 67, у п`ятиповерховому шестипід`їздному 95-квартирному житловому будинку (1965 року забудови) стався 24 грудня близько 22.00. З-під завалів дістали тіла 17 загиблих. Врятовано 21 людину. Роботи тривають.

Аварійно-рятувальні роботи здійснюють 550 осіб і 50 одиниць техніки.