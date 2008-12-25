Ющенко доручив уряду затвердити заходи із подолання наслідків НС

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ «Про невідкладні заходи щодо подолання наслідків надзвичайної ситуації у місті Євпаторії».

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, згідно з документом, Кабінет міністрів з метою подолання наслідків трагедії має сьогодні розробити та затвердити комплексний план заходів щодо забезпечення ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та проаналізувати причини вибуху газу у місті Євпаторії. За результатами роботи відповідної державної комісії повинні бути вжиті заходи щодо притягнення винних до відповідальності, підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Також уряд має забезпечити виділення коштів для надання матеріальної допомоги родинам загиблих та постраждалим громадянам.

Серед невідкладних заходів із подолання наслідків трагедії Указ передбачає: відселення мешканців зі зруйнованих та пошкоджених квартир у житлові приміщення для тимчасового проживання; забезпечення додержання громадського порядку в районі вибуху.

Рада міністрів Криму має вжити вичерпних заходів щодо надання постраждалим громадянам медичної та психологічної допомоги, забезпечення їх теплим одягом, гарячою їжею та питною водою.

Генеральній прокуратурі пропонується забезпечити нагляд за всебічним, повним і об`єктивним розслідуванням кримінальної справи, порушеної за фактом вибуху газу, повідомили в прес-службі Президента України.