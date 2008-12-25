В Євпаторії з-під завалів витягли 18 загиблих

За даними на вечір 25 грудня (на 18.10), з-під завалів зруйнованого вибухом п`ятиповерхового будинку в Євпаторії витягли тіла 18 загиблих.

Про це телефоном кореспонденту УНІАН повідомив помічник начальника Головного управління МНС України в Криму Володимир ІВАНОВ.

«Виявлено 18 загиблих, із них двоє – діти», - сказав В.ІВАНОВ.

Скільки ще людей знаходиться під завалами, помічник начальника ГУ МНС у Криму уточнити не зміг, зазначивши, що зараз це складно. Рятувальники не втрачають надію знайти живих людей.

Роботи на місці надзвичайної ситуації тривають. Вони перериваються лише на «хвилини тиші», необхідні для того, щоб почути голоси людей з-під завалів.

Задіяно техніку, рятувальники також ведуть роботи вручну. Місце трагедії освітлено потужними прожекторними установками.

Як повідомляв УНІАН, вибух у п`ятиповерховому будинку по вулиці Некрасова в Євпаторії стався 24 грудня о 21:45. Зруйновано перший і другий під`їзди будинку. За даними БТІ, в квартирах, що обрушилися, проживали 62 людини. Вже врятовано 21 людину. Попередньою причиною трагедії вважається вибух балонів із киснем і ацетиленом, що зберігалися в підвалі п`ятиповерхівки й належали ЖЕКу.

Сьогодні вдень ряд кримських чиновників і силовиків повідомили журналістам про виявлення 19 загиблих.