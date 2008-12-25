Кількість жертв від вибуху у Євпаторії зросла до 22 осіб

Кількість загиблих від вибуху в житловому п`ятиповерховому будинку в Євпаторії збільшилася до 22 осіб.

Про це міністр з питань надзвичайних ситуацій України Володимир ШАНДРА повідомив сьогодні увечері в ефірі «5 каналу».

Рятувальні роботи на місці надзвичайної ситуації тривають.

Кількість врятованих не змінилася – 21 особа. Скільки ще осіб перебувають під завалами, поки що не відомо. Рятувальники не втрачають надію знайти живих людей.

Як повідомляв УНІАН, вибух у п`ятиповерховому будинку №67 по вулиці Некрасова в Євпаторії стався 24 грудня о 21:45. Зруйновано перший і другий під`їзди будинку. За даними БТІ, у квартирах, що обрушилися, проживали 62 особи. Попередньою причиною трагедії вважається вибух балонів із киснем і ацетиленом, що належали ЖЕКу та зберігалися в підвалі будинку.