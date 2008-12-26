Вибух у Євпаторії: знайшли тіло 27-го загиблого

При розбиранні завалів зруйнованого вибухом будинку в Євпаторії виявлено 27-го загиблого.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Міністерства з надзвичайних ситуацій у АРК.

За інформацією МНС, сьогодні о 10.05 рятувальники МНС виявили ще одного загиблого. Тіло чоловіка дістали при розбиранні завалів. Особа загиблого встановлюється.

Як повідомляв УНІАН, вибух у п`ятиповерховому будинку по вулиці Некрасова в Євпаторії прогримів 24 грудня о 21.45. Зруйновано перший і другий під`їзди будинку. Врятовано 21 людину. Попередньою причиною трагедії вважається вибух балонів із киснем і ацетиленом, що зберігалися в підвалі п`ятиповерхівки й належали ЖЕКу.