Вибух у Євпаторії: знайшли тіло 27-го загиблого
11:25, 26 грудня 2008Крым
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Особа встановлюється
При розбиранні завалів зруйнованого вибухом будинку в Євпаторії виявлено 27-го загиблого.
Про це повідомляє прес-служба Головного управління Міністерства з надзвичайних ситуацій у АРК.
За інформацією МНС, сьогодні о 10.05 рятувальники МНС виявили ще одного загиблого. Тіло чоловіка дістали при розбиранні завалів. Особа загиблого встановлюється.
Як повідомляв УНІАН, вибух у п`ятиповерховому будинку по вулиці Некрасова в Євпаторії прогримів 24 грудня о 21.45. Зруйновано перший і другий під`їзди будинку. Врятовано 21 людину. Попередньою причиною трагедії вважається вибух балонів із киснем і ацетиленом, що зберігалися в підвалі п`ятиповерхівки й належали ЖЕКу.
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