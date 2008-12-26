Сьогодні в Україні – день жалоби через вибух у Євпаторії.

27 людей загинули через вибух у житловому будинку.

Тіло останньої жертви знайдено сьогодні. Зараз рятувальники розбирають завали на рівні підвалу п’ятиповерхівки.

У зв`язку з трагедією, що сталася 24 грудня в Євпаторії та призвела до людських жертв, Президент Віктор ЮЩЕНКО своїм указом оголосив 26 грудня 2008 р. днем жалоби в Україні.

Згідно з документом, у день жалоби на всій території України буде приспущено Державний прапор на будинках і спорудах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, а також відмінено розважально-концертні заходи, спортивні змагання, внесено відповідні зміни до програм теле- та радіопередач.