Причини вибуху в Євпаторії будуть з‘ясовані вже найближчим часом

Причини вибуху у житловому будинку в Євпаторії будуть з‘ясовані вже найближчим часом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів, про це заявив голова урядової комісії з питань з‘ясування причин цієї надзвичайної події, перший віце-прем‘єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ.

За його словами, “завали розбирають вже на рівні підвального приміщення”.

Перший віце-прем‘єр з жалем констатував, що не вдалося врятувати 27 осіб, які загинули внаслідок вибуху. За його словами, уряд дуже оперативно зробив та робитиме усе, щоб підтримати родини загиблих та постраждалих, аби вони не залишалися наодинці з бідою. „Незважаючи на те, що держава не винна в цій трагедії (вибух стався у майстерні), уряд оперативно, на позачерговому засіданні, виділив 70 млн. грн. на подолання наслідків вибуху у житловому будинку у м. Євпаторія”, - сказав О.ТУРЧИНОВ

Перший віце-прем‘єр-міністр запевнив, що „жодна людина, постраждала внаслідок цієї катастрофи, не залишиться без даху над головою”. Він нагадав, що це питання знаходиться під особистим контролем прем‘єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, вибух у п`ятиповерховому будинку по вулиці Некрасова в Євпаторії стався 24 грудня о 21.45. Зруйновано перший і другий під`їзди будинку.

За останніми даними, внаслідок вибуху загинуло 27 осіб. Врятовано 21 людину.

Попередньою причиною трагедії вважається вибух балонів із киснем і ацетиленом, що зберігалися в підвалі п`ятиповерхівки й належали ЖЕКу.