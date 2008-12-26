Майже 50% українців назвали Ющенка політрозчаруванням року

47,6% українських громадян назвали Президента Віктора ЮЩЕНКА “політичним розчаруванням року”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це засвідчило проведене Центром економічних і політичних досліджень ім. О.Разумкова соціологічне дослідження “Думка громадян України про підсумки 2008 року, владу, політиків, ситуацію в країні”, результати якого були оприлюднені сьогодні на прес-конференції.

“Песимізм населення щодо розвитку подій в країні зростає. Лише 3,2% респондентів відповіли, що події у державі розвиваються у правильному напрямі. Протилежної думки дотримуються 85,4%. Ці показники є значно гіршими, ніж наприкінці 2007 року”, - констатував за результатами соцопитування директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій БИЧЕНКО.

Він наголосив, що оцінки змін в Україні в різних сферах протягом 2008 року є вкрай негативними і також значно гіршими, ніж наприкінці 2007-го. “Переважно негативні зміни констатуються у всіх сферах життя. Найбільш негативно оцінюються зміни в рівні цін і тарифів, економічному становищі країни, упевненості у завтрашньому дні”, - сказав експерт.

Він повідомив, що політиком 2008 року (як і торік) найчастіше громадяни називали Юлію ТИМОШЕНКО, хоча частка тих, хто так вважає, зменшилася майже вдвічі (із 30,7% до 17,8%). Другим за частотою згадувань, як і минулого року, був Віктор ЯНУКОВИЧ (10,6%). На третю позицію вийшов Арсеній ЯЦЕНЮК (9,1%). Далі за рейтингом розташувалися Володимир ЛИТВИН (7,6%), Петро СИМОНЕНКО (3,6%), Віктор ЮЩЕНКО (2,3%) та Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ (1,5%).

Водночас, як показало опитування, “політичним розчаруванням року” майже половина опитаних – 47,6% - назвала В.ЮЩЕНКА.

Дослідження також констатувало надзвичайно низький рівень підтримки В.ЮЩЕНКА – його дії не підтримують76,4% українців.

Також результати опитування показали зниження рівня підтримки діяльності прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО (повністю підтримують 11,2%). Це ж стосується і рівня підтримки В.ЯНУКОВИЧА (10,4%). Натомість порівняно із жовтнем збільшилася частка тих, хто підтримує дії А.ЯЦЕНЮКА (8,5) і В.ЛИТВИНА (6,9%).

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 17 по 24 грудня 2008 року. Було опитано 2017 респондентів віком від 18 років у всіх областях України, Києві та АР Крим. Опитування здійснювалося у 129 населених пунктах (із них 75 міських та 54 сільських поселень). Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3%.