В «Артеку» покажуть «Тепло дитячих сердець»

Із 27 по 29 грудня в Міжнародному дитячому центрі «Артек» (Крим) відбудеться Всеукраїнський фестиваль «Тепло дитячих сердець».

За інформацією прес-служби МДЦ «Артек», подарунок до Нового року від Департаменту кримінальної міліції у справах дітей МВС України одержали 270 дітей, позбавлених батьківської турботи, серед них діти-сироти і вихованці шкіл-інтернатів. Всі вони стануть учасниками Всеукраїнського фестивалю «Тепло дитячих сердець».

Мета фестивалю - сприяння духовному, естетичному, культурному розвитку дітей, позбавлених батьківської уваги. Правоохоронці впевнені, що такі заходи позитивно впливають на зменшення можливості ризику здійснення дитячих правопорушень, а також привернуть увагу до проблем і профілактики правопорушень в дитячому середовищі.

«Три фестивальні дні в «Артеку» стануть для дітей прекрасною новорічною казкою. Діти візьмуть участь у творчих конкурсах, які відбудуться в трьох номінаціях: соліст-вокаліст, вокальні і танцювальні колективи», - повідомили в прес-службі.

Нагородження переможців з врученням цінних подарунків відбудеться 28 грудня в Палаці спорту МДЦ «Артек». Діти одержать подарунки і від працівників обласних підрозділів кримінальної міліції у справах дітей, які супроводжують дітей до «Артека» і везуть для вручення юним талантам іграшки-емблеми областей.