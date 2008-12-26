У Євпаторії розбирають завали

Станом на 15.00 продовжується розбір завалів на місці вибуху п`ятиповерхового житлового будинку в Євпаторії.

Як передає кореспондент УНІАН, рятувальники МНС розгрібають будівельні конструкції, які провалилися в підвальні приміщення будинку.

За даними на 15.00, кількість жертв вибуху не змінилася й становить 27 осіб. Кількість врятованих також не змінилася – врятовано 21 людину, з них п`ятеро перебувають у лікарні.

На місце надзвичайної події прибуло кримське керівництво – голова парламенту автономії Анатолій ГРИЦЕНКО і голова Ради міністрів Криму Віктор ПЛАКІДА. Крім того, на місці надзвичайної події перебуває керівництво Євпаторії.

У роботах із розбору завалів задіяно близько 250 співробітників МНС. Рятувальники, як повідомив телефоном УНІАН помічник начальника кримського ГУ МНС Володимир ІВАНОВ, працюють позмінно. Рятувальники сподіваються, що до кінця сьогоднішнього дня роботи буде завершено. Рятувальники працюють і вручну, і із застосуванням спецтехніки, зокрема кранів.

Як повідомляв УНІАН, вибух у п`ятиповерховому будинку по вулиці Некрасова в Євпаторії стався 24 грудня о 21.45. Зруйновано перший і другий під`їзди будинку.

Попередньою причиною трагедії вважається вибух балонів із киснем і ацетиленом, які зберігалися в підвалі п`ятиповерхівки й належали ЖЕКу.