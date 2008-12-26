Польща зі смутком сприйняла повідомлення про трагедію в Криму

Голова уряду Польщі Дональд ТУСК висловив співчуття українському прем’єру Юлії ТИМОШЕНКО у зв’язку з трагедією у Євпаторії, в результаті якого загинуло 27 осіб, в тому числі троє дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі польського уряду, Д.ТУСК надіслав лист Ю.ТИМОШЕНКО 25 грудня.

«З глибоким смутком сприйняв повідомлення про трагедію...», - написав Д.ТУСК у листі українському прем’єру. Він підкреслив, що розділяє смуток з українським народом.

Д.ТУСК також від імені усіх поляків попросив прийняти найщиріші слова співчуття.

Як повідомляв УНІАН, вибух у п`ятиповерховому будинку по вулиці Некрасова в Євпаторії стався 24 грудня о 21.45. Зруйновано перший і другий під`їзди будинку.

Попередньою причиною трагедії вважається вибух балонів із киснем і ацетиленом, які зберігалися в підвалі п`ятиповерхівки й належали ЖЕКу.