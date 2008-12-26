В Євпаторії розпочалися виплати авансових платежів постраждалим

17:49, 26 грудня 2008
Крым
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Процес під контролем Денисової

Перший віце-прем’єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ повідомив, що люди, які постраждали внаслідок вибуху у житловому будинку у Євпаторії, можуть отримати авансові платежі у Територіальному центрі з обслуговування пенсіонерів за адресою м. Євпаторія, вул. Пушкіна, 39.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кабінету міністрів України.

За словами О.ТУРЧИНОВА, йдеться про авансову виплату на рівні 20 тис. грн. для тих, хто внаслідок вибуху втратив житло, та 10 тис. грн. - за суттєво пошкоджене житло.

Перший віце-прем‘єр-міністр додав, що процес виплат відбувається під персональним контролем міністра праці та соціальної політики Людмили ДЕНИСОВОЇ.

О.ТУРЧИНОВ наголосив, що виплата платежів здійснюватиметься до того часу, поки будуть приходити постраждалі люди.

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