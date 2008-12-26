Ющенко думає, як використати Севастополь після 2017 року

Президент України Віктор ЮЩЕНКО створив робочу групу для вивчення можливостей використання після 2017 року інфраструктури Севастопольської бухти у невійськових цілях.

Про це йдеться в Указі Президента “Про додаткові заходи щодо соціально-економічного розвитку міста Севастополя”, розміщеному на його офіційному сайті.

Згідно з документом, Президент підтримав пропозиції Севастопольської міської державної адміністрації щодо вжиття додаткових заходів, спрямованих на забезпечення комплексного розвитку міста, і утворив робочу групу з підготовки пропозицій щодо розроблення додаткових заходів, спрямованих на забезпечення комплексного розвитку міста Севастополя. Співголовами робочої групи призначено першого віце-прем`єр-міністра Олександра ТУРЧИНОВА та голову Севастопольської міської державної адміністрації Сергія КУНІЦИНА. Їм доручено внести у тижневий строк пропозиції щодо персонального складу робочої групи.

Президент доручив робочій групі підготувати та подати у двомісячний строк у встановленому порядку пропозиції щодо: поглиблення транскордонного співробітництва у Причорноморському регіоні, спрямованого, зокрема, на реалізацію проектів (програм) із розв`язання проблем екологічного характеру, в тому числі пов`язаних із розливами нафти в басейні Чорного моря; використання після 2017 року інфраструктури Севастопольської бухти у невійськових цілях, перепрофілювання та модернізації логістичної, в тому числі портової, інфраструктури; залучення іноземних інвестицій для розвитку в місті енергетичного машинобудування, суднобудування, транспортного комплексу, харчової промисловості та житлового будівництва; забезпечення зайнятості населення та зменшення рівня безробіття у місті; поліпшення доступу мешканців міста до інформації, зокрема, шляхом розвитку та розширення мережі ретрансляторів; проектів відповідних законодавчих актів.

Як повідомлялося, Чорноморський флот Російської Федерації має залишити територію України у 2017 році.