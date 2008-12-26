Азербайджан висловлує співчуття у зв`язку з трагедією в Євпаторії

Президент Азербайджану Ільхам АЛІЄВ висловив співчуття Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ у зв`язку з вибухом житлового будинку в місті Євпаторії, що привів до численних людських жертв.

Про це інформагентство ”Туран” передає з посиланням на офіційний сайт Президента Азербайджану.

І.АЛІЄВ від імені народу Азербайджану і від себе особисто висловив щирі співчуття Президенту України, рідним і близьким загиблих, усьому українському народу, а також побажав швидкого одужання пораненим.

Як повідомляв УНІАН, у Євпаторії 24 грудня стався вибух у п`ятиповерховому будинку. Зруйнований перший і другий під`їзди будинку. Загинули 27 чоловік.