У Криму до 9-ти років ув`язнення засуджено члена банди «Сейлем»

Апеляційний суд Криму засудив до 9-ти років позбавлення волі члена злочинного угруповання «Сейлем», який у 90-х роках минулого століття організував розбірку з конкурентами в Євпаторії, внаслідок якої постраждали відпочиваючі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Криму.

Наглядове відомство нагадує, що розбірка відбувася в серпні 1997 року. «З`ясування стосунків бандити затіяли в кафе, розташованому на території дитячого табору, який у літній сезон був заповнений людьми. Злочинці затіяли стрілянину, внаслідок якої постраждали безневинні відпочиваючі. Конкурент, на якого «полювали» бандити, залишився живим завдяки вчасно наданій йому медичній допомозі», - повідомили в прокуратурі. Внаслідок розбірки постраждали дві жінки, зокрема одна з потерпілих від одержаних поранень померла.

В результаті розслідування, яке не припинялося увесь цей час, член банди «Сейлем» - замовник убивства конкурента, був встановлений і переданий суду. «Прокуратурою повністю доведена його провина в організації фізичного усунення одного з керівників євпаторійського угруповання. За цей злочин Апеляційний суд Криму призначив підсудному покарання у вигляді дев`яти років позбавлення волі», - повідомили в прокуратурі. Вирок поки що не набув чинності.

Як повідомлялося, у 1990-х роках ряд ОЗУ, серед яких найбільшими були «Сейлем» і «Башмаки», вели переділ сфер впливу на Кримському півострові.