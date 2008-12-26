У Євпаторії на місці вибуху завершені аварійно-рятувальні роботи

В Євпаторії на вулиці Некрасова, 67 рятувальниками МНС завершені роботи щодо розчищення завалів у зруйнованому вибухом будинку.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Нових жертв при цьому не виявлено. Число загиблих внаслідок вибуху – 27 осіб, із яких троє дітей. Працівниками МНС врятований 21 мешканець будинку.

На місці залишаються працювати опергрупа МНС, співробітники міліції та військовослужбовці внутрішніх військ МВС. Розслідування проводить державна слідча комісія. Залучений під час ліквідації надзвичайної ситуації особовий склад ГУ МНС України в АР Крим уже повернувся до своїх гарнізонів.

Як повідомляв УНІАН, вибух у п`ятиповерховому будинку по вулиці Некрасова в Євпаторії стався 24 грудня о 21.45. Зруйновані перший і другий під`їзди будинку.

Попередньою причиною трагедії вважається вибух балонів з киснем і ацетиленом, які зберігалися в підвалі п`ятиповерхівки і належали ЖЕКу.