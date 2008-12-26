Алушта і Сімферополь без НАТО - це незаконно, доводить прокуратура

Прокуратурою пред`явлено позови до суду про визнання незаконними рішень Сімферопольської та Алуштинської міських рад про ретрансляцію російських каналів у повному обсязі.

Про це повідомили в прес-службі прокуратури Криму.

Наглядове відомство нагадує, що раніше прокуратури Алушти та Сімферополя внесли протести на рішення міськрад про продовження ретрансляції телеканалів Росії в цих містах. Прокуратура вважає, що міськради Сімферополя та Алушти перевищили свої повноваження. «Прокуратура виходила з того, що законом України «Про місцеве самоврядування» місцевій раді не надано повноваження визнавати рішення органів виконавчої влади незаконними (такими, що обмежують або порушують права та свободи громадян), а також оцінювати дії телеорганізацій і зобов`язувати їх виконувати певні дії», - йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Криму.

Оскільки Алуштинська міськрада відхилила прокурорський протест, а Сімферопольська - «ухиляється від його розгляду», наглядові органи звернулися до суду з позовними заявами про визнання протиправними рішень міськрад та їх скасування.

Як повідомляв УНІАН, 1 листопада набуло чинності рішення Національної ради України з телебачення та радіомовлення, яке зобов`язує провайдерів кабельного телебачення країни вилучити з переліку програмних продуктів неадаптовані до українського законодавства телепрограми, зокрема російські.