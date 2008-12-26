Список 27 осіб, які загинули внаслідок вибуху в Євпаторії

Вибух в п`ятиповерховому будинку №67 по вулиці Некрасова в Євпаторії стався 24 грудня о 21.45.

Зруйновані перший і другий під`їзди будинку. Врятовано 21 людину, з них п`ятеро перебувають у лікарні.

Число загиблих внаслідок вибуху – 27 осіб, із яких троє дітей:

1. Краєвой Андрій Олександрович - 1958 року нарождення. Місце проживання - Євпаторія, вул. Некрасова, буд. 67, кв. 1

2. Пігусова Любов Антонівна - 1928 р.н. Місце проживання - Євпаторія, вул. Некрасова, буд. 67, кв. 2

3. Дегтярь Валентина Миколаївна - 1942 р.н. Євпаторія, вул. Некрасова, буд. 67, кв. 6

4. Дегтярь Леонід Анікєєвич - 1933 р.н. Євпаторія, вул. Некрасова, буд. 67, кв. 6

5. Молодцова Наталя Василівна - 1972 р.н. Євпаторія, вул. Некрасова, буд. 67, кв. 12

6. Бєлкіна Маргарита Андріївна - 1982 р.н. Євпаторія, вул. Некрасова, буд. 67, кв. 14

7. Бєлкіна Наталя Юріївна - 1963 р.н. Євпаторія, вул. Некрасова, буд. 67, кв. 14

8. Белкін Юрій Володимирович - 1931 р.н. Євпаторія, вул. Некрасова, буд. 67, кв. 14 (відомий в Євпаторії художник)

9. Леонтьев Микита Дмитрович - 2003 р.н. Євпаторія вул. Некрасова, буд. 67, кв. 14

10. Іващенко Людмила Петрівна - 1927 р.н. Євпаторія вул. Некрасова, буд. 67, кв. 16

11. Березюк Фатіма Вікторівна - 1988 р.н. Євпаторія вул. Некрасова, буд. 67, кв. 17

12. Кузьмінова Лариса Олександрівна - 1958 р.н. Євпаторія вул. Некрасова, буд. 67, кв. 17

13. Тистол Лідія Олександрівна - 1939 р.н.. Євпаторія вул. Некрасова, буд. 67, кв. 18

14. Сурмилова Любов Григорівна - 1924 р.н. Євпаторія вул. Некрасова, буд. 67, кв. 19

15. Гур’єва Тетяна Миколаївна - 1958 р.н. Євпаторія вул. Некрасова, буд. 67, кв. 19

16. Чаусовская Ірина Василівна - 1950 р.н. Євпаторія вул. Некрасова, буд. 67, кв. 20

17. Чаусовский Дмітрий Михайлович - 1950 р.н. Євпаторія вул. Некрасова, буд. 67, кв. 20

18. Лагутін Ігор Володимирович - 1998 р.н. Євпаторія вул. Некрасова, буд. 67, кв. 22 19. Лагутін Володимир Миколайович - 1972 р.н.. Євпаторія вул. Некрасова, буд. 67, кв. 22

20. Головко Сергій Степанович - 1963 р.н.. Євпаторія вул. Некрасова, буд. 67, кв. 28

21. Трапєзнікова Анна Леонідівна - 1964 р.н. Євпаторія вул. Некрасова, буд. 67, кв. 28

22. Трапезникова Калерія Родіонівна - 1934 р.н. Перм, гість кв. 28

23. Козбарь Геннадій Володимирович - 1949 р.н. Євпаторія вул. Некрасова, буд. 67, кв. 31

24. Кобзарь Людмила Іванівна - 1950 р.н. Євпаторія вул. Некрасова, буд. 67, кв. 31

25. Гакова Світлана Петрівна - 1978 р.н. Євпаторія вул. Ситнікова, буд. 8, кв.33

26. Гаков Денис Вікторович - 1978 р.н. Євпаторія вул. Ситнікова, буд. 8, кв.33

27. Гакова Валерія Денисівна - 2006 р.н. Євпаторія вул. Ситнікова, буд. 8, кв.33

*** Дані євпаторійської влади.