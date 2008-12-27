Що вибухнуло в Євпаторії, так і не зрозуміло

Поки що жодна версія причин вибуху в п`ятиповерховому житловому будинку в Євпаторії немає підтвердження експертів, достатнього для того, щоб якась з них була названа пріоритетною.

Про це в коментарі тижневику «Дзеркало тижня» (№49 від 27 грудня 2008 р.) заявив прокурор Криму Володимир БОЙКО.

Як зазначає видання, серед версій про причини НП називаються: вибух балонів з киснем і ацетиленом у підвальному приміщенні п`ятиповерхівки, побутовий вибух у квартирі, стороннє втручання до газової системи («і не тільки», - зазначив прокурор, відмовившись уточнити), вибух інших речовин.

«У кожної з версій є свої підверсії. Але доказів на користь будь-якої з них на сьогодні недостатньо», - сказав В.БОЙКО.

Як повідомляв УНІАН, вибух у п`ятиповерховому будинку №67 по вулиці Некрасова в Євпаторії стався 24 грудня о 21.45. Зруйновано перший і другий під`їзди будинку. В результаті трагедії загинули 27 чоловік. Врятовано 21 людину, із них п`ятеро перебувають в лікарнях.

Прокуратура Криму порушила кримінальну справу за статтею 196 Кримінального кодексу України. У Генеральній прокуратурі не виключають, що після встановлення причин і обставин трагедії справа може бути перекваліфікована на іншу статтю.