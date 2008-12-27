Штормове попередження оголошено в Криму

У Криму на сьогодні, 27 грудня, оголошено штормове попередження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в автономії, на території Криму очікується погіршення погодних умов: сильний мокрий сніг, ожеледиця, посилення північно-східного вітру до 15-20 метрів на секунду.

Проїзд у Криму забезпечено. «Чергують 66 осіб і 72 механізми», - повідомили рятувальники.

Зокрема, проїзд забезпечено і на Грушевському, і на Ангарському перевалах.