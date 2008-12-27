Жителі Євпаторії вшанували пам`ять 27-ми загиблих

Жителі Євпаторії і рятувальники вшанували пам`ять 27-ми загиблих внаслідок вибуху будинку №67 по вулиці Некрасова.

Як повідомили у прес-службі Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в Криму, рятувальники поклали червоні гвоздики на фундамент будинку до ікони, яку було знайдено серед розвалин.

Вшанувати пам`ять 27-ми загиблих у результаті вибуху зібралися рятувальники, рідні і близькі, а також мешканці уцілілих під`їздів будинку №67 по вулиці Некрасова та інші жителі Євпаторії.

Потім співробітники МНС приступили до очищення довколишньої території від зруйнованих уламків будівельних конструкцій.

Як повідомляв УНІАН, вибух у п`ятиповерховому 6-під`їзному будинку №67 по вулиці Некрасова в Євпаторії стався 24 грудня о 21.45. Зруйновано перший і другий під`їзди будинку, також частково зруйновано третій під`їзд. В результаті трагедії загинули 27 чоловік, зокрема троє дітей. Врятовано 21 людину, з них п`ятеро перебувають в лікарнях.

Прокуратура Криму порушила кримінальну справу за ст. 196 Кримінального кодексу України за фактом необережного знищення або пошкодження чужого майна, яке спричинило загибель людей. У Генпрокуратурі не виключають, що після встановлення причин і обставин трагедії справу може бути перекваліфіковано на іншу статтю.