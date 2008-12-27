Уряд ініціюватиме порушення справ проти винних у трагедії

Уряд ініціюватиме порушення кримінальних справ проти винних у трагедії, що сталася в Євпаторії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, відкриваючи засідання уряду.

«Уряд виступатиме ініціатором порушення кримінальної справи проти тих…, хто так халатно ставився до своєї справи», - сказала прем’єр.

Вона зазначила, що, за інформацією уряду, вибух в житловому будинку в Євпаторії стався у майстерні, де зберігалися балони з киснем і ацетиленом.

Ю.ТИМОШЕНКО також зауважила, що за інформацією, яку має уряд, протягом року мешканці постраждалого будинку писали листи начальнику управління міського господарства про цю ситуацію.

«Рік люди писали, боялися за своє життя», - сказала прем’єр.

Вона зазначила, що ці листи стали підставою для порушення кримінальної справи. «Коментарів це не потребує, це потребує кримінальних справ», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, вибух у п`ятиповерховому будинку №67 по вулиці Некрасова в Євпаторії стався 24 грудня о 21.45. Зруйновано перший і другий під`їзди будинку. В результаті трагедії загинули 27 чоловік. Врятовано 21 людину, із них п`ятеро перебувають в лікарнях.

Прокуратура Криму порушила кримінальну справу за статтею 196 Кримінального кодексу України. У Генеральній прокуратурі не виключають, що після встановлення причин і обставин трагедії справа може бути перекваліфікована на іншу статтю.

Попередньою причиною трагедії вважається вибух балонів з киснем і ацетиленом, які зберігалися в підвалі п`ятиповерхівки, в майстерні ЖЕКу