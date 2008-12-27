Чи можна жити в уцілілих під`їздах будинку в Євпаторії?

Міністр України з питань надзвичайних ситуацій Володимир ШАНДРА заявляє, що сьогодні до вечора буде підготовлено висновок про можливість проживання в уцілілих під`їздах будинку в Євпаторії, зруйнованого в результаті вибуху.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ШАНДРА повідомив сьогодні під час позачергового засідання уряду.

«Комісія у складі Мінрегіонбуду і МінЖКГ, представників регіональної влади АРК і проектних інститутів дійшли висновку, що третій під`їзд не пристосований для проживання, і є проект, що четвертий, п`ятий і шостий під`їзди придатні для проживання. Такий висновок було зроблено після візуального обстеження», - сказав В.ШАНДРА.

Водночас, міністр зазначив, що сьогодні комісія після більш ретельного обстеження уцілілих під`їздів ухвалить рішення про їх придатність для проживання.

«Вже почалися спекуляції щодо четвертого, п`ятого і шостого під`їздів. Я думаю, що компетентні органи зроблять висновок, ухвалять рішення. Яке рішення буде ухвалено, таке рішення і виконуватиметься», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, вибух у п`ятиповерховому будинку №67 по вулиці Некрасова в Євпаторії стався 24 грудня о 21.45.

Внаслідок трагедії загинули 27 чоловік. Врятовано 21 людину, з них п`ятеро перебувають в лікарнях.

За даними МНС, вибухом зруйновано перший і другий під`їзди будинку і пошкоджено квартири третього під`їзду.