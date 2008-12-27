Тимошенко про Євпаторію: уряд зробив все - від А до Я

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО наголошує, що уряд перерахував усі необхідні кошти для виплати компенсацій постраждалим внаслідок вибуху в будинку в Євпаторії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні, відкриваючи засідання уряду.

«Всі гроші, які перерахував уряд, знаходяться на рахунках людей в «Ощадбанку», - сказала прем’єр.

Вона зазначила, що уряд, зокрема, перерахував гроші на придбання квартир навіть більшої площі, ніж у тих, що люди жили до вибуху, на компенсацію матеріальних збитків, а також на компенсацію родинам, що мають загиблих – по 100 тис. грн.

«Все, що треба було від уряду, ми зробили від А до Я, тепер справа за мером», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також повідомила, що до Нового року планує ще раз відвідати Євпаторію, щоб поспілкуватися з людьми і перевірити, як виконується рішення уряду.

Як повідомляв УНІАН, вибух у п`ятиповерховому будинку №67 на вулиці Некрасова в Євпаторії стався 24 грудня о 21.45. Зруйновано перший і другий під`їзди будинку. Внаслідок трагедії загинули 27 осіб. Врятовано 21 особу, з них п`ятеро перебувають у лікарнях.

Кабінет міністрів виділив 70 млн. грн. на здійснення авансових платежів для виплат компенсацій громадянам, потерпілим від вибуху житлового будинку в Євпаторії.

Сьогодні в коментарі УНІАН голова правління «Ощадбанку» Анатолій ГУЛЕЙ повідомив, що «Ощадбанк» виплатив 2,5 млн. грн. авансових компенсацій потерпілим від вибуху будинку в Євпаторії.