Гроші постраждалі від вибуху можуть отримати не за паспортом

Уже складено всі списки постраждалих від вибуху житлового будинку в Євпаторії, і ці документи передано в «Ощадбанк» для надання їм матеріальної допомоги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів України повідомив заступник міністра праці та соціальної політики Павло РОЗЕНКО.

«Станом на вчорашній день уже всі списки постраждалих складено, передано у відділення «Ощадбанку», відкрито персональні рахунки на кожну сім`ю загиблих і постраждалих людей. Гроші перераховано - гроші на рахунку, і люди можуть їх отримувати…», - сказав П.РОЗЕНКО, наголосивши, що гроші можна буде отримати не за паспортом, а за спеціальним посвідченням, яке видає регіональне управління праці та соціальної політики.

Кажучи про суми компенсаційних виплат, він уточнив, що як компенсація загубленого майна сім`ї, які жили в однокімнатних квартирах, отримають по 40 тис. грн., двокімнатних – по 50 тис., грн. і трикімнатних – 60 тис. грн.

Також заступник міністра повідомив, що кожній людині, яка перебуває на лікуванні після вибуху, виплатять допомогу в розмірі 10 тис. грн.

Крім того, П.РОЗЕНКО уточнив, що від вибуху повністю було зруйновано 33 квартири і серйозно пошкоджені 15 квартир.

«Таким чином, 44 квартири… не придатні для проживання, але це не остаточний перелік. Якщо комісія підтвердить, що в квартирах інших під`їздів також не можна жити, то цей список буде розширено», - сказав він.

П.РОЗЕНКО уточнив, що з 48-ми зруйнованих квартир 29 сімей звернулися з проханням виділити їм нове житло, і вже вчора їм запропонували квартири в новобудові.

Він зазначив, що, враховуючи велику площу квартир у новобудовах люди поліпшать свої житлові умови.

«Якщо пропоновані квартири влаштують постраждалих, то сьогодні-завтра буде вирішено всі юридичні питання, аж до ухвалення рішення сесією Євпаторійської міської ради, і люди з понеділка вже можуть вселитися в нові квартири», - сказав П.РОЗЕНКО.

Він також повідомив, що сьогодні починаються похорони загиблих від вибуху, які буде організовано за рахунок місцевого бюджету.

Як повідомляв УНІАН, вибух у п`ятиповерховому будинку №67 на вулиці Некрасова в Євпаторії стався 24 грудня о 21.45. Зруйновано перший і другий під`їзди будинку. Загинули 27 осіб. Врятовано 21 особу, з них п`ятеро перебувають у лікарнях.

Кабінет Міністрів виділив 70 млн. грн. на здійснення авансових платежів для виплат компенсацій громадянам, які постраждали від вибуху житлового будинку в Євпаторії.

Сьогодні в коментарі УНІАН голова правління «Ощадбанку» Анатолій ГУЛЕЙ повідомив, що «Ощадбанк» виплатив 2,5 млн. грн. авансових компенсацій постраждалим від вибуху будинку в Євпаторії.

Прем`єр-міністра Юлія ТИМОШЕНКО повідомила, що уряд, зокрема, перерахував гроші на придбання квартир, на компенсацію матеріального збитку, а також на компенсацію сім`ям, в яких є загиблі, по 100 тис. грн.