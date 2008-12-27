Адміністрація позитивно оцінює указ Ющенка про розвиток Севастополя

Севастопольська міська державна адміністрація позитивно оцінює указ Президента України «Про додаткові заходи щодо соціально-економічного розвитку міста Севастополя».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Владимир КАЗАРІН у «прямому ефірі» ТРК «Бриз.

На думку В.КАЗАРІНА, позитивним є те, що в указі визначені конкретні терміни виконання поставлених Президентом конкретних завдань, спрямованих на забезпечення комплексного розвитку Севастополя.

«Наприкінці лютого - на початку березня ми маємо підготувати весь пакет документів і представити його Президентові України. Ми це, звичайно, зробимо, тому що вже підготовлені і чернетки цих документів. І якщо на початку березня відбудеться підписання указів, які будуть як би реалізовувати це право, яке нам дано, то з березня ми вже почнемо жити в новому економічному вимірі», - сказав В.КАЗАРІН.

Він вважає, що «створення вільної економічної зони в Севастополі стане не тільки точкою зростання міста, або, наприклад, Кримського півострова, вона стане точкою зростання всієї України, і точкою зростання економіки країн Чорноморського басейну».

В.КАЗАРІН вважає, що цей указ Президента України створює севастопольцям «умови для оптимістичного погляду в завтрашній день».

Як повідомляв УНІАН, 26 грудня Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ «Про додаткові заходи щодо соціально-економічного розвитку міста Севастополя».

Згідно з документом, Президент підтримав пропозиції Севастопольської міської державної адміністрації щодо додаткових заходів, спрямованих на забезпечення комплексного розвитку міста, і утворив робочу групу з підготовки пропозицій щодо розробки цих заходів. Співголовами робочої групи призначені перший віце-прем`єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ і голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН.

Президент доручив робочій групі підготувати і подати в двомісячний термін в установленому порядку пропозиції щодо розвитку міста після 2017 року, коли Чорноморський флот Російської Федерації має залишити територію України.