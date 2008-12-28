Subaru врізалася у рейсовий автобус у Криму: є жертви
12:20, 28 грудня 2008Крым
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ДТП на трасі Ялта-Севастополь
Одна людина загинула і четверо зазнали травм у результаті зіткнення автомобіля і рейсового автобуса на трасі Ялта-Севастополь у Криму.
Як повідомили у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, дорожньо-транспортна пригода сталася напередодні в районі селища Гаспра (Велика Ялта).
Автомобіль Subaru виїхав на смугу стрічного руху, де зіткнувся з автобусом Isuzu-Bogdan, який рухався у Севастополь.
За даними кримського Главку МНС, в автоаварії загинув пасажир Subaru - приблизно, 20-річний.
Постраждали 27-річний водій автобуса і троє пасажирів (1986, 1988 і 1989 років народження).
Постраждалі були доставлені до Лівадійської лікарні. Їх стан задовільний, зазначили в МНС.
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