Підрозділи МНС продовжують працювати на місці вибуху в Євпаторії

Протягом суботи в Євпаторії, де стався вибух у житловому будинку, підрозділами МНС і міськими комунальними службами розчищалася територія, вивозилися уламки, відновлювалося газопостачання до прилеглих будинків.

Крім того, як повідомили у прес-службі МНС, мешканцям постраждалого будинку надавалася допомога у виносі та вивозі особистого майна.

За інформацією МНС, для вказаних заходів було задіяно 187 осіб і 5 одиниць техніки, у тому числі 51 рятувальник та 2 одиниці техніки МНС.

Водночас комісія з перевірки технічного стану квартир у під`їздах, які не зазнали пошкоджень, проводила візуальне обстеження конструкцій будинку.

Триває розслідування причин вибуху, придбання нового житла для постраждалих, виплата компенсацій за втрачене майно. У місцевому санаторії "Феміда" тимчасово розселено 121 мешканця пошкодженого будинку, організовано харчування, медичну та психологічну допомогу. Ситуація перебуває під постійним контролем МНС.

Як повідомляв УНІАН, вибух у п`ятиповерховому будинку по вулиці Некрасова в Євпаторії стався 24 грудня о 21.45. Внаслідок трагедії 27 осіб загинуло, 21 врятовано.