Вибух у Євпаторії: вже є перші затримані

У Євпаторії затримано трьох підозрюваних у кримінальній справі, порушеній за фактом вибуху в житловому будинку.

Про це повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.

Зокрема, затримано директора комунального підприємства «Житловик-1», слюсарна майстерня якого знаходилася у підвальному приміщенні зруйнованих під’їздів будинку, майстра технічної дільниці та газоелектрозварника.

Як нагадали в ГПУ, відразу після вибуху прокуратура АР Крим порушила кримінальну справу за ст.196 Кримінального кодексу України за фактом необережного знищення та пошкодження чужого майна, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження та загибель людей, і взяла до свого провадження.

Після цього слідчо-оперативною групою, за участю працівників прокуратури, органів внутрішніх справ та Служби безпеки, у ході огляду місця події було зафіксовано, що у підвальному приміщенні зруйнованих під’їздів будинку знаходилася слюсарна майстерня КП «Житловик-1», де зберігалися балони з газом та з сумішшю «МАФ». Характерне пошкодження стін будівлі саме у підвальному приміщенні надало підстави вважати, що вибух стався саме у ньому. За висновками вибухово-технічної експертизи слідів дії вибухових речовин та їх залишків не виявлено, підкреслили в ГПУ.

З метою з’ясування механізму та причин руйнування будівлі призначено проведення комплексної судової технічно-хімічно-трасологічної експертизи. У справі допитано понад 150 осіб, проведено вилучення документів вказаного комунального підприємства.

У зв’язку із вказаним, 28 грудня 2008 року прокуратурою АР Крим додатково порушено кримінальну справу за ч. 2 ст.367 КК України “службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки), яку об’єднано у провадження із зазначеною вище справою.

За підозрою у вчиненні даного злочину в порядку ст. 115 Кримінально-процесуального кодексу України і було затримано вищезазначених осіб.

Слідство у справі триває, його хід контролюється Генеральною прокуратурою України.