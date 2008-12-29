Прокуратура розглядає три версії вибуху в Євпаторії

Троє затриманих у кримінальній справі за фактом вибуху будинку в Євпаторії посадовців комунального підприємства перебувають у статусі підозрюваних.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив начальник Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Андрій ХОЧУНСЬКИЙ, відповідаючи на запитання журналістів.

«Вчора затримано трьох осіб - працівників комунального підприємства. З ними проводяться слідчі дії. Вони затримані поки що як підозрювані», - сказав А.ХОЧУНСЬКИЙ, уточнивши, що це директор підприємства, майстер і працівник, який безпосередньо займався газозварювальними роботами в підвалі.

За словами А.ХОЧУНСЬКОГО, наразі остаточних висновків щодо причин вибуху немає.

Розглядаються три основні версії: можливість вибуху внаслідок втручання сторонніх осіб, вибух газової суміші та вибух балонів із киснем.

При цьому він зауважив, що «найбільш ймовірна версія - порушення правил безпеки при роботі з балоном з киснем». Однак цю версію повинна підтвердити спеціальна експертиза.

Як повідомляв УНІАН, вибух у п`ятиповерховому будинку по вулиці Некрасова в Євпаторії стався 24 грудня о 21.45. Зруйновано перший і другий під`їзди будинку. Внаслідок трагедії 27 осіб загинуло, 21 людину врятовано.

Відразу після вибуху прокуратура АР Крим порушила кримінальну справу за ст.196 Кримінального кодексу України за фактом необережного знищення та пошкодження чужого майна, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження та загибель людей.

Сьогодні Генпрокуратура повідомила, що у Євпаторії затримано трьох підозрюваних у кримінальній справі, порушеній за фактом вибуху в житловому будинку. Зокрема, затримано директора комунального підприємства «Житловик-1», слюсарна майстерня якого знаходилася у підвальному приміщенні зруйнованих під’їздів будинку, майстра технічної дільниці та газоелектрозварника.

Слідчо-оперативною групою, за участю працівників прокуратури, органів внутрішніх справ та Служби безпеки, у ході огляду місця події було зафіксовано, що у підвальному приміщенні зруйнованих під’їздів будинку знаходилася слюсарна майстерня КП «Житловик-1», де зберігалися балони з газом та з сумішшю «МАФ».

З метою з’ясування механізму та причин руйнування будівлі призначено проведення комплексної судової технічно-хімічно-трасологічної експертизи. У справі допитано понад 150 осіб, проведено вилучення документів вказаного комунального підприємства.

У зв’язку із вказаним, 28 грудня 2008 року прокуратурою АР Крим додатково порушено кримінальну справу за ч. 2 ст.367 КК України “службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки”, яку об’єднано у провадження із зазначеною вище справою.