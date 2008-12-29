Перед пенсіонерами Севастополя виконали зобов`язання на 2008 рік

У Севастополі органи Пенсійного фонду України виконали свої зобов`язання на 2008 рік перед пенсіонерами міста.

Про це повідомила кореспондентові УНІАН начальник Головного управління Пенсійного фонду України в Севастополі Тетяна КРАВЦОВА.

«Попри те, що сьогодні в Україні не дуже стабільна політична й економічна ситуація, виплати пенсій здійснено вчасно. Сьогодні ми закінчили фінансування та виплату пенсій цивільним пенсіонерам за грудень», - наголосила Т.КРАВЦОВА.

За її інформацією, за підсумками поточного року бюджет фонду становитиме понад 1 млрд. грн. «Це дуже велика сума, і ми сподіваємося, що ось цей заділ, який ми зробимо наприкінці року, дасть нам змогу вчасно, щодня фінансувати пенсії січня 2009-го», - сказала вона.

Водночас, як сказала Т.КРАВЦОВА, «уперше за 17 років органи ПФУ в Севастополі, утім, як і в решті реґіонів України, не повністю виконують бюджетні показники». Проте, наголосила вона, «ми практично наближаємося до їх виконання, сьогодні й завтра нам гроші надійдуть, і ми плануємо вийти на 97-98%». (Головне управління ПФУ в Севастополі за рахунок власних доходів фінансується на рівні 91% -УНІАН).

Т.КРАВЦОВА також повідомила, що «в місті Севастополі середня пенсійна виплата за «цивільними» пенсіонерами становить понад більше 970 грн. і перевищує середній розмір пенсій в Україні. Що стосується «військових» пенсіонерів, то середня пенсійна виплата у них становить понад 1700 грн.», сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, у Севастополі - 115 тис. пенсіонерів, з них 84 тис. - цивільні, і понад 20,5 тис. - військові.