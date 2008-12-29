МНС закликає ЗМІ не спекулювати на темі людської трагедії

Міністерство з питань надзвичайних ситуацій заперечує, що приїзд високопосадовців вплинув на хід рятувальних робіт на місці вибуху житлового будинку у Євпаторії.

МНС офіційно заявляє, що були врятовані всі люди, яких було можливо врятувати. Це доводять дані судмедекспертизи, за якими всі 27 жертв загинули в результаті вибуху, повідомили у прес-службі МНС.

В міністерстві наголошують, що рятувальні роботи не припинялися ні на мить, окрім «хвилин мовчання», коли рятувальники намагалися встановити контакт із тими, хто міг залишитися під завалами.

При цьому в прес-службі підкреслили, що свідками темпів проведення рятувальних робіт були численні журналісти, які мали всі можливості показати реальну картину події та всю хронологію рятувальних робіт, а також представники місцевої влади та місцеві мешканці, додали в МНС.

За даними прес-служби, специфіка будівлі та характер руйнувань стали наслідком того, що в руїнах не утворилося жодних пустот, в яких могли б залишатися травмовані та куди доцільно було б подавати підігріте повітря. Хоча на місці робіт постійно в готовності перебував повітряний теплогенератор.

Кисень у завали взагалі не подавався, щоб не спровокувати повторного вибуху.

У зв’язку з цим прес-служба МНС закликає ЗМІ подавати лише перевірену інформацію і не спекулювати на темі людської трагедії та особистого горя родичів загиблих.

Як повідомлялося, зокрема, газета “Сегодня” 29 грудня написала, що мешканці Євпаторії нарікають, що приїзд керівництва країни нібито збив темп рятувальних робіт на місці вибуху будинку.

Так, зазначила одна з мешканок: ”Мій чоловік працює в міліції і забезпечував оточення. Він додому повернувся, випив чарку коньяку і розридався. Розповів, що через приїзд кортежу не змогли врятувати хлопчика, який дзвонив з-під завалів. На час їхньої присутності забрали з майданчику подачу кисню під завал, щоб виключити погрозу вибуху. Коли вони виїхали, хлопчик не відгукувався. Його знайшли мертвим...”.

Довідка УНІАН. Вибух у п`ятиповерховому будинку №67 по вулиці Некрасова в Євпаторії стався 24 грудня о 21.45. Зруйновано перший і другий під`їзди будинку. В результаті трагедії загинули 27 чоловік. Врятовано 21 людину, з них п`ятеро перебувають в лікарнях.

25 грудня на місці трагедії побували Президент Віктор ЮЩЕНКО та прем’єр-иіністр Юлія ТИМОШЕНКО.