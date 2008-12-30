Адміністрація Севастополя подала до суду на міськраду

Севастопольська міська державна адміністрація звернулася до суду з приводу бездіяльності Севастопольської міської ради в питаннях тарифної політики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН на прес-конференції.

«Тарифи взагалі не розглядаються. Їх ну хоча б розглянули, обговорили на сесії. Просто відсилаються назад, не включаються до порядку денного. Я вважаю, що це політичний злочин», - сказав він.

На думку С.КУНІЦИНА, «сьогодні позиція міської ради в питанні тарифів - це байдужість. Я готовий був прийняти удар на себе і видати розпорядження. Але правова база не дозволяє це зробити. Якби міськрада передала нам права на цю складову, як у нас є права встановлювати тариф на проїзд у транспорті, ми б знайшли формулу, хоча б не для населення, а для інших споживачів. Чому ми, даруйте, маємо залишати тарифи, що становлять 30% собівартості, для ресторанів, інших установ? Чому комерційні структури мають жити за рахунок бюджету? Ну це ж сама що не є дурість».

С.КУНІЦИН додав: «І лише після п`ятого розгляду минулої п`ятниці на засіданні антикризової групи, начебто, є розуміння, що може, на черговій сесії, 20 січня, розглянуть питання тарифів для «інших споживачів». Але коли референдум щодо недовіри КУНІЦИНУ треба було провести - збиралися за добу (на позачергову сесію міськради). А як при мінус 9 градусів опалювати житлові будинки, лікарні тощо?».

На його думку, така поведінка міськради - це «злочинна безвідповідальність, по-іншому не можу говорити».

«На засіданні міської антикризової групи я говорив заступнику голови міськради: делегуйте повноваження або передайте права. Але ні. Що нам залишається? Ми подали до суду на бездіяльність. І я сподіваюся, найближчим часом буде рішення», - сказав голова міськдержадміністрації і додав, що не може «400-тисячне місто через амбіції підставляти».

Як повідомляв УНІАН, міськадміністрація Севастополя протягом півроку не раз зверталася до міськради з пропозицією підняти тарифи на комунальні послуги в 2-3 рази, мотивуючи тим, що комунальні підприємства збиткові і що цього року на покриття їх витрат було виділено 140 млн. грн., а в 2009 році для цього буде потрібно вже 360 млн. грн.