Заборгованість із зарплати в Севастополі скорочено

У Севастополі за менш ніж два тижні вдвічі скорочено заборгованість із зарплати, із більш ніж 3,9 млн. грн. до 1,5 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили на підсумковій прес-конференції в Севастопольській міській державній адміністрації.

Якщо станом на 1 січня 2008 року заборгованість становила 359 тис. грн., то станом на 17 грудня - вже більш ніж 3,9 млн. грн. Проте, як підкреслювалося на прес-конференції, ефективна робота міського антикризового комітету дозволила на сьогоднішній день знизити заборгованість до 1,5 млн. грн.

Голова міської адміністрації Сергій КУНІЦИН підкреслив: «за останні дні разом із прокурором, силовиками, з антикризовою групою... жорстко, у відкритому режимі проводилися заходи, й дехто задумався. Почали погашати заборгованості із заробітної плати».

Журналістам також повідомили, що серед боржників - 20 підприємств міста (з них тільки 3 - державної форми власності). Заборгованість із оплати праці в бюджетній сфері Севастополя відсутня.