Прем`єр відмінила поїздку до Криму
14:08, 30 грудня 2008Крым
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Інформує прес-служба
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО відмінила заплановану на сьогодні поїздку в Євпаторію, де 24 грудня стався вибух у житловому будинку.
Як повідомили у прес-службі уряду, поїздка відмінена у зв`язку з важливими державними справами.
Як повідомляв УНІАН, вибух у будинку по вулиці Некрасова в Євпаторії стався 24 грудня о 21.45. Внаслідок трагедії 27 осіб загинули, зокрема - троє дітей. 21 людину врятовано. Причина вибуху встановлюється.
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