Прем`єр відмінила поїздку до Криму

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО відмінила заплановану на сьогодні поїздку в Євпаторію, де 24 грудня стався вибух у житловому будинку.

Як повідомили у прес-службі уряду, поїздка відмінена у зв`язку з важливими державними справами.

Як повідомляв УНІАН, вибух у будинку по вулиці Некрасова в Євпаторії стався 24 грудня о 21.45. Внаслідок трагедії 27 осіб загинули, зокрема - троє дітей. 21 людину врятовано. Причина вибуху встановлюється.