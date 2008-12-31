У Севастополі реалізовано програму «Сільський шкільний автобус»

У Севастополі за програмою «Сільський шкільний автобус» одержано 6 автобусів, зокрема, 2 машини марки «Богдан» - для шкіл сіл Орлине і Андріївка - напередодні Нового року.

Як повідомили у прес-службі Севастопольської міської державної адміністрації, голова МДА Сергій КУНІЦИН із цього приводу зазначив: «хоч і були сумніви щодо реалізації цієї цільової програми, але автобуси ми все ж таки одержали. Це означає одне: криза не перешкода, якщо поставлено чітке завдання і докладено всіх зусиль для його реалізації».

Також за інформацією прес-служби, як повідомив начальник управління освіти і науки Севастопольської МДА Микола ЧЕРБАДЖІ, автобуси - «не єдиний новорічний подарунок нашим школам, місто одержало 130 нових комп`ютерів для устаткування 13 комп`ютерних класів». Це, за його словами, «друга хвиля» комп`ютеризації севастопольських шкіл. Тепер основне завдання - стовідсоткове підключення дитячих освітніх установ до мережі Інтернет.