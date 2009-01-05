2 людей загинули на пожежі в Криму

До лікарні тимчасово відселені 14 осіб

Двоє осіб загинули внаслідок пожежі у двоповерховому восьмиквартирному житловому будинку в селище Багерове Ленінського району Криму. Як сьогодні повідомляє прес-служба МНС, пожежа сталася о 06:00 4-го січня в квартирі на другому поверсі. О 08:00 трьома відділеннями Державної пожежної охорони МНС пожежа була локалізована, а о 12:05 - ліквідована. 14 мешканців будинку тимчасово відселені до селищної лікарні.

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