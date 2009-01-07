Ющенко і Тимошенко привітали український народ з Різдвом

Президент України Віктор ЮЩЕНКО бажає співвітчизникам з нагоди Різдва Христового доброї долі, впевненості, віри і стійкості.

Про це йдеться у різдвяному вітанні В.ЮЩЕНКА українському народу, повідомили у прес-службі глави держави.

Різдво Христове – одне з найсвітліших свят, які даровані людині вищим добром, каже Президент.

"Я прошу, щоб зі словом Різдвяного миру ми звернулися один до одного і подякували, що ми є, що ми разом. Я прошу, щоб своє тепло ми передали нашим батькам, близьким і коханим нашим людям, нашим дітям, друзям і всім, хто навколо нас. Я прошу, щоб на Різдвяні свята ми знайшли можливість допомогти тим, хто у скруті, - нехай незнайомим, але нашим, рідним людям. Я прошу, щоб ми згадали всіх, кого немає з нами, але навічно є у нашому серці. Я прошу, щоб ми подумали про всіх, хто далеко від рідного дому, і всіх, хто чекає повернення", - підкреслив Президент і побажав усім впевненості, віри і стійкості.

"Доброї долі я бажаю кожній нашій оселі й особливо тим, які відбудовані після негоди або зведені, аби вперше зустріти Різдво Христове. Доброї долі я бажаю всій нашій державі і всій світовій Українській родині. Дай Боже усім нам щастя, здоров`я і достатку. Любімо один одного. Шануймо один одного. Вітаймо вічне народження Бога. Христос рождається! Славімо Його!", - сказав Президент України у Різдвяному вітанні.

А прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО бажає всім українцям сімейного добра та любові.

Про це йдеться у вітанні прем’єра з Різдвом Христовим, повідомили у прес-службі Кабінету міністрів.

“Серед великих християнських свят це свято Надії, а Воскресіння чи Великдень – свято Перемоги. Без надії не буває перемоги. Ці два свята вселяють у нас віру у все світле та щасливе, вчать не розчаровуватися, коли наражаєшся на щоденні випробування”, - відзначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр висловила впевненість, що саме віра нині так потрібна кожному з нас. “Нехай Віфлеємська зірка, що засіяла більше двох тисяч років тому і сповістила про народження маленького Ісуса, стане для кожного з нас символом непереможності добра та любові. Ми з надією подолаємо всі труднощі! Вірю, що все буде добре!”, - сказала глава уряду.

“Сімейного добра та любові, краси та наснаги, Божої допомоги й опіки”, - побажала прем’єр.