В горах Криму розбився турист

У горах Криму загинув турист із Одеси, 1978 роки народження.

Як повідомили у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, співробітники гірничо-пошукового рятувального загону Ялти знайшли тіло одесита напередодні в районі середньої станції канатної дороги «Місхор – Ай-Петрі».

Попередня причина смерті туриста – падіння з висоти 50-ти метрів.

Як повідомляв УНІАН, 5 січня рятувальники одержали повідомлення від мешканки Одеси про зникнення чоловіка. За її словами, 1 січня одесит пішов у похід до Криму, на гору Ай-Петрі. Останній раз чоловік виходив на зв`язок 3 січня, а 4 січня він збирався почати спуск. Пошук зниклого туриста рятувальники почали вранці 6 січня.