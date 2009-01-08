Погода в Криму до кінця тижня

8 січня в Криму без істотних опадів, місцями пориви вітру 15-20 м/с, ожеледиця, вдень місцями налипання мокрого снігу, температура вдень від 1° морозу до 4° тепла.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, у п`ятницю, 9 січня, в Криму вночі сніг, мокрий сніг, 6-11° морозу, вдень без опадів, температура від 5° морозу до 0°.

У суботу в Криму вночі та вдень сніг, мокрий сніг. Вночі 6-11° морозу, вдень 1-6° тепла.

У неділю на Кримському півострові вночі та вдень сніг. Вночі 7-12° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.