Два футболісти залишили «Таврію»

Два футболісти – нападаючий Володимир ГОМЕНЮК і голкіпер Андрій ДИКАНЬ – залишили сімферопольську «Таврію».

Як повідомляє прес-служба спортивного клубу «Таврія», В.ГОМЕНЮК переходить до дніпропетровського клубу «Дніпро». За інформацією почесного президента спортклубу «Таврія» Сергія КУНІЦИНА, підписаний багатоступінчастий контракт про перехід В.ГОМЕНЮКА до «Дніпра». Контракт ще належить погоджувати. «Так, зокрема, сума відступних за ГОМЕНЮКА залежатиме від того, чи підійдуть «Таврії» гравці, що знаходяться у сфері фінансових інтересів дніпрян, – воротар Артем КУСЛІЙ з «Дніпра» і захисник Антон МОНАХОВ з «Нафтовика-Укрнафти», – повідомляє прес-служба «Таврії».

А в А.ДИКАНЯ в грудні закінчився термін дії річного контракту з «Таврією». Футболіст після деяких роздумів відмовився подовжувати угоду з кримчанами і прийняв пропозицію російського клубу «Терек» (Грозний).